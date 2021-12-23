اليوم السابع
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تنفيذ مشروع "الوعى حياة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالبحيرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:51 م
تنفيذ مشروع "الوعى حياة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت ادارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مشروع" الوعي حياة "والذى يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسستى جايكا اليابانية واجيال مصر ، ويهدف المشروع إلي رفع الوعي الصحي والتثقيف الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث اشتملت المرحلة الأولى علي اختيار المتدربين ومراكز الشباب والمرحلة الثانية رفع الوعي والتثقيف لدي الطلائع . وقامت إدارة الطلائع بتنفيذ دورة تثقيفية بحضانة دار الرعاية الاجتماعية بالابعاديه بمدينة دمنهور ،تضمنت تقديم باقة من الالعاب مع اطفال الحضانه وتوزيع كتب تلوين للاطفال، بالإضافة الى الهدايا النوعية والنقدية .

من جانبه أكد الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن برنامج الوعى حياة يستهدف الطلائع فى الفئة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة،بهدف توعية الطلاب بكيفية تجنب العدوى بفيروس كورونا، بطرق وأساليب توعوية حديثة. مشيرا إلى ان هذا البرنامج يعتمد على الجوانب الترفيهية غير التقليدية، بهدف توصيل المعلومة بشكل مبسط وبطريقة جذابة للأطفال من خلال ألعاب ترفيهية وألغاز وبرامج ترويحية ،وباستخدام أدوات وخامات من خلال الميسرين الذين تم إعدادهم وتدريبهم فى هذا المجال.

 

 


مشروع الوعى حياة

محافظة البحيرة

مديرية الشباب بالبحيرة

مواجهة فيروس كورونا

دمنهور

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