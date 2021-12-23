تعليم البحر الأحمر: استمرار فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدارس المحافظة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الخميس، استمرار فاعليات مسابقة أوائل الطلبة بمدارس المحافظة، بالتنسيق مع امانة حزب مستقبل وطن، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكدت المديرية في بيان لها مساء اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومتابعة عماد سيف أمين عام حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر أقيم اليوم ماراثون أوائل الطلبة للمرحلة الاعدادية بإدارة القصير التعليمية كمرحلة ثانية، والذي أُقيمت بقاعة ميراج والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وبحضور وفد من الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وقيادات التعليم.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، أن شهد الماراثون منافسة بين مدارس الإدارة المكونة من 8 مدارس للمرحلة الإعدادية، أسفرت النتيجة عن فوز مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالمركز الأول، ومدرسة السلام الاعدادية بنين بالمركز الثانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدي الطلاب والمساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم والتربوية.

ومن جانبه صرح عماد سيف، أمين الحزب، أن سوف يتم تكريم المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، لتشجيع الطلاب المتفوقين وحثهم على التقدم والنجاح الدائم.