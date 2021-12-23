تحطم سيارتين فى تنهيار "بلكونة" منزل بمدينة دمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة انهيار "بلكونة" منزل بالقرب من الكوبرى العلوى بوسط المدينة دون أى حدوث اى إصابات فى الأرواح

كان اللواءأحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين انهيار بلكونة من الطابق السادس، لأحد المنازل المجاورة لمدرسة الملك فيصل بشارع عبدالسلام الشاذلي مما أدى الى تهشم سيارتين بسبب هذه الواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار، وقطع الغاز، والكهرباء، بشكل احترازى حفاظا علي أرواح المواطنين.

كما انتقل المسئولين عن الوحدة المحلية، والإدارة الهندسية إلى موقع العقارلاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وكشفت التحريات الأمنية أن العقار صدر له قرار بترميم هذه الشرفة اثر تقديم شكاوى بهذا الخصوص، وكذلك صدور حكم قضائي، بوجوب هذا الترميم، ولم يتم تنفيذه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.