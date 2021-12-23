تحرير 273 محضر تموينى خلال حملات مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ،أنi بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوي مدير عام الإدارة.

كما تم شن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقري مركز ومدينة أشمون خلال شهر نوفمبر، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد 273 محضر متنوع منها تحرير 244 محضر للمخابز، وتحرير 29محضر جنحة أسواق عدم إعلان الاسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز.



وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة مواصفات ،44 محضر مخالفة نقص وزن ، 60 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 71 محضر عدم نظافة أدوات العجين ،12 محضر إستيلاء علي 47 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 22 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف ،وتحرير 13مخالفة أخرى متنوعة .



وأكد سرور أن الحملات علي الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .







