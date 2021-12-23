تباين فى إصابات كورونا بعدد من الدول العربية وارتفاع نسب الشفاء

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أعلنت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية، تباين أعداد إصابات فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ففى البحرين، سجلت وزارة الصحة 114 إصابة وشفاء 38 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 276 ألفًا و641 حالة، فيما استقر إجمالى حالات الوفاة عند 1493 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 665 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 745 ألفًا و555 إصابة، كما سجلت شفاء 294 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 739 ألفًا و277 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 2154 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.

وفى ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 561 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 383 ألفًا و445 حالة، بينما تم شفاء 609 حالات جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 371 ألفًا و794 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 5 آلاف و626 حالة عقب تسجيل 11 وفاة جديدة.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 252 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 551 ألفًا و462 إصابة، كما سجلت شفاء 109 حالات جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 540 ألفًا و393 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 8 آلاف و867 حالة عقب تسجيل حالتين وفاة جديتين.

وفى فلسطين، سجلت وزارة الصحة 291 إصابة و374 حالة شفاء جديدة، فضلاً عن تسجيل حالتين وفاة، كما أن نسبة التعافى بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة 342 إصابة جديدة و8 وفيات وتماثل 490 شخصًا للشفا، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و91 ألفًا و522 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفًا و95 حالة، والشفاء إلى مليونين و61 ألفًا و359 حالة.

وفى الأردن، سجلت وزارة الصحة 2448 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى مليون و45 ألفًا و714 إصابة، كما سجلت شفاء 5 آلاف و153 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 981 ألفًا و10 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 12 ألفًا و329 حالة عقب تسجيل 29 وفاة جديدة.

وفى المغرب، سجلت وزارة الصحة 427 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 953 ألفًا و724 إصابة، كما سجلت شفاء 177 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 936 ألفًا و960 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفًا و817 حالة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة.