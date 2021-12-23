النيابة تعاين حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة لمعاينة مكان حادث تصادم بالطريق الأوسطى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 47 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.