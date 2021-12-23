المغرب: هزتان أرضيتان بدرجات 4.3 و4.7 بمقياس ريختير بإقليم الدريوش

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أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 و4.7 درجة على مقياس ريختير، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في بيان اليوم الخميس، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.7 درجة، وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحا بتوقيت جرينيتش+1.. مضيفا أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بمنطقة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالا وخط الطول 3.815 درجة غربا.

وأشار البيان إلى أن الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 3ر4 درجة، وقعت على الساعة الثالثة و57 دقيقة و41 ثانية صباحا بتوقيت جرينيتش+1.. وحدد مركزها بمنطقة إجرماوس، وقعت على عمق 11 كلم، عند التقاء خط العرض 35.103 درجة شمالا وخط الطول 3.826 درجة غربا.