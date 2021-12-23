اليوم السابع
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الصحة: 30 دقيقة من ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالسكر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:16 ص
الصحة: 30 دقيقة من ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالسكر منشور وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم إن 30 دقيقة يوميًا من ممارسة التمارين الرياضية تحمى من الإصابة بمرض السكر.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن الكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وفرت 4500 جهاز للكشف عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًة أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن.
 
وأضافت أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرة إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
 
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الصحة

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الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

الرياضة

السكر

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