السجن 7 سنوات للمتهمين بتزوير شهادات التخرج من الجامعات مقابل مبالغ مالية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله، بمعاقبة اكبر تشكيل عصابى لتزوير شهادات التخرج من الجامعات وشهادات الماجستير والدكتوراه بالسجن 7 سنوات ومصادر المضبوطات.
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين ، معلومات تفيد بقيام محامى و2 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية للراغبين فى شراء تلك الشهادات ، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير منسوب صدورها لجامعة القاهرة، وكذلك شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعة قناة السويس، وقاموا بتقليد خاتم الجمهورية.
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