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السجن 7 سنوات للمتهمين بتزوير شهادات التخرج من الجامعات مقابل مبالغ مالية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:34 م
السجن 7 سنوات للمتهمين بتزوير شهادات التخرج من الجامعات مقابل مبالغ مالية المستشار عبد الحميد همام
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله، بمعاقبة اكبر تشكيل عصابى لتزوير شهادات التخرج من الجامعات وشهادات الماجستير والدكتوراه بالسجن 7 سنوات ومصادر المضبوطات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين ، معلومات تفيد بقيام محامى و2 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية للراغبين فى شراء تلك الشهادات ، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير منسوب صدورها لجامعة القاهرة، وكذلك شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعة قناة السويس، وقاموا بتقليد خاتم الجمهورية.


عقوبة التزوير

تزوير الشهادات

اخبار الحوادث

عابدين

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