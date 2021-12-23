السجن 7 سنوات للمتهمين بتزوير شهادات التخرج من الجامعات مقابل مبالغ مالية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله، بمعاقبة اكبر تشكيل عصابى لتزوير شهادات التخرج من الجامعات وشهادات الماجستير والدكتوراه بالسجن 7 سنوات ومصادر المضبوطات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين ، معلومات تفيد بقيام محامى و2 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية للراغبين فى شراء تلك الشهادات ، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير منسوب صدورها لجامعة القاهرة، وكذلك شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعة قناة السويس، وقاموا بتقليد خاتم الجمهورية.