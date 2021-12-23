كتب أحمد عرفة

نشر برنامج « في المساء مع قصواء »، تقريرا بعنوان «الدكتورة نهلة إمام.. سيدة مصرية صنعت مسيرة دولية وحازت مقعدا باليونسكو»، وهي سيدة مصرية دؤوبة، شاركت في إبراز قدرات المرأة المصرية دوليا، مؤكدة جهود وطنها في تحقيق الريادة المصرية حول العالم، ليكتب اسمها داخل أعرق المنظمات الدولية بعد فوزها بعضوية لجنة تقييم الملفات في انتخابات اليونسيف بأغلبية 21 صوتا من 24 صوتا.

وأضاف التقرير بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الدكتورة هي ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادي، وولدت عام 1958 وحصلت على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة، ثم الماجيستير في الفنون الشعبية والدكتوراه في فلسفلة الفنون الشعبية من المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وأوضح أنها عملت بعد ذلك أستاذة للعادات والمعتقدات والمعارف الشعرية، ونظرا لجهودها وجدارتها في مجالاها، تم اختيارها عضوه في العديد من اللجان المصرية والدولية مثل لجنة الفنون الشعبية والتراث غير العادي بالمجلس الأعلي للثقافة والمنظمة الدولية للفن الشعبي، كما كان اختيارها كممثله لمصر في اتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وأكد أنها قد شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصه ومثلت الوفد المصري لدى اليونسكو، ونجحت خلاله في تسجيل الخط العربي على قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ما جعل لديها ما ترويه عن التراث المصري ومسيرتها معه.