البنك المركزى يمد العمل بمبادرة السياحة وقروض العاملين بها لنهاية 2022

كتب - أحمد يعقوب

ينشر اليوم السابع نص قرار البنك المركزى الخاص بمد العمل بمبادرة قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين به لنهاية عام 2022.

كما وافق البنك المركزى على مد الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية 2022.