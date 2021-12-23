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البنك المركزى يمد العمل بمبادرة السياحة وقروض العاملين بها لنهاية 2022

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:32 م
البنك المركزى يمد العمل بمبادرة السياحة وقروض العاملين بها لنهاية 2022 البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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ينشر اليوم السابع نص قرار البنك المركزى الخاص بمد العمل بمبادرة قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين به لنهاية عام 2022.

كما وافق البنك المركزى على مد الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية 2022.

 


البنك المركزى

قطاع السياحه

قروض التجزئه

قرارات البنك المركزى

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