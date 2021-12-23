الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة تجتمع فى فيينا الاثنين

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يعرف باسم الاتفاق النووي الإيراني، ستعقد اجتماعًا جديدًا لها في العاصمة النمساوية "فيينا" يوم الاثنين المقبل.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أنه سيترأس اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، نائبه ومنسق أوروبا بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، وسيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

وسيواصل المشاركون المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لبنوده من قبل جميع الأطراف .

واستضافت فيينا من أبريل حتى يونيو العام الحالي 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المفاوضات رسميًا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما شاركت الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.