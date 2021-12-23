الأوقاف تعلن انطلاق أولى دورات الأحوال الشخصية يناير المقبل

كتب على عبد الرحمن

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالإعداد لأولى الدورات المتخصصة في مجال الأحوال الشخصية لنخبة منتقاة من الأئمة والواعظات مطلع يناير المقبل 2022.



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء الخطة المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن الوزير خلال اجتماع بأئمة المساجد الكبرى اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، أكد أهمية التدريب والتثقيف في فقه الأسرة، وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطر التسرع في الطلاق، وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.



وعقد كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اجتماعا بمكتب فضيلة المفتي أمس الأربعاء، ناقشوا خلاله مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.



وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من: الدكتور أيمن أبو عمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، وذلك للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي، وكذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.