اعرف مصير عنصر إجرامى يسرق المواطنين بالإكراه فى منطقة الوايلى

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى الوايلى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تـبـلـغ لقـسـم شـرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات مخبز بلدى – كائن بدائرة القسم) بـأنـه عقب خروجه من محل عمله واستقلال السيارة ملكـه فـوجئ بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، والاستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه، ولاذ بالفرار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول المشرع إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.

وأضاف المشرع يتم تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، وحدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".