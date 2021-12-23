إحالة تاجر للمحاكمة استغل جراج سيارات بالبساتين فى بيع لحوم مجهولة المصدر

قررت نيابة البساتين إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، فى اتهامه باستغلال جراج سيارات وبيع كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات فى دائرة القسم، ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج المشار إليه وعثر بداخل الجراج على (كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جرام "مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - أدوات طهى).

بمواجهته أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.