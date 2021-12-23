أول سائقة تاكسى ببورسعيد: تمنيت أكون زى عبلة كامل فى فيلم سيد العاطفى وحلمى تحقق...فيديو

بورسعيد : محمد عزام تصوير - ماهر إسكندر

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع أول سائقة لسيارة أجرة بمحافظة بورسعيد، للحديث عن قصة كفاحها من أجل أسرتها وكيف تحدت الظروف لتحقيق حلمها.

ومن جانبها قالت فاطمة مجاهد، أول سائقة تاكسي ببورسعيد، إنها عزمت على النزول إلي الشارع لقيادة التاكسي الخاص بيا بعد ما عانيته مع السائقين الذين كانوا يقودوا السيارة.

وأكدت أنها لم تلقي ترحاب في بادئ الأمر من الداخل والخارج، فكان المنزل منقسم بين مؤيد ومعارض لنزولها والعمل كسائقة، وكذلك السائقين في شوارع المحافظة وكأنهم يعتبرون أن هذه مهنة الرجال فقط، إلا أنها لم تلقي بالاً وأصرت على العمل كسائقة تاكسي.

وأشارت إلي أنها لم تجد صعوبه في الحصول على الرخصة المهنية من إدارة المرور ببورسعيد، وعلى عكس المتوقع وجدت تيسير كبير من قبل الموظفين والضباط في الإدارة وحتى في تعاملهم معاها عند التواجد بالشارع فب إحدى الحملات المرورية.

وأوضحت أنها حينما شاهدت الفنانة عبلة كامل في فيلم "سيد العاطفي" كانت تتمنى أن تكون مثلها ولم تكن تتوقع أنها في يوم من الأيام ستحقق ذلك، مؤكده أنها تتمنى أن يكون لديها ميكروباص وتقوم بقيادته والعمل عليه.