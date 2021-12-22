اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

9 يناير انطلاق امتحانات الترم الأول بسياسة واقتصاد القاهرة وإجراء 60% أون لاين

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:00 ص
9 يناير انطلاق امتحانات الترم الأول بسياسة واقتصاد القاهرة وإجراء 60% أون لاين الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تقرر انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير المقبل، موضحا أن الامتحانات ستعقد أون لاين وحضورى طبقا لطبيعة المقرر الدراسى وحسب أستاذ المادة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تكون 60% من الامتحانات أون لاين و40 % حضوريا.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إجراء الامتحانات الحضورية سيكون وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب للوقاية من الفيروس.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن تم مراعاة الجدول الزمنى فى وضع جداول الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات وفترة كافية بين المادة والأخرى لمنح الطلاب الفرصة الكاملة لمراجعة المقررات الدراسية.

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، حيث أكد عدد من عمداء الكليات البدء فى وضع جداول الامتحانات تمهيدًا لإعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.


جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصر

سياسة واقتصاد القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول .. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:08 م

كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. إعلان الجداول للطلاب خلال أيام.. وعمداء الكليات: تبدأ 15 يناير.. إبراز بطاقة تطعيم كورونا قبل الدخول.. وممنوع التجمعات بعد انتهاء الاختبارات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:00 ص

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 ص

إجراءات مشددة لـ"أزهر الإسكندرية" قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرفها

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة