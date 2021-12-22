9 يناير انطلاق امتحانات الترم الأول بسياسة واقتصاد القاهرة وإجراء 60% أون لاين

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تقرر انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير المقبل، موضحا أن الامتحانات ستعقد أون لاين وحضورى طبقا لطبيعة المقرر الدراسى وحسب أستاذ المادة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تكون 60% من الامتحانات أون لاين و40 % حضوريا.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إجراء الامتحانات الحضورية سيكون وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب للوقاية من الفيروس.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن تم مراعاة الجدول الزمنى فى وضع جداول الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات وفترة كافية بين المادة والأخرى لمنح الطلاب الفرصة الكاملة لمراجعة المقررات الدراسية.

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، حيث أكد عدد من عمداء الكليات البدء فى وضع جداول الامتحانات تمهيدًا لإعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.