وكيل رياضية طنطا : 60 بحثا علميا لدعم الابتكار وصناعة الرياضة

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور مجدى وكوك، وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر الدولى الرابع، فى بيان صحفى أن مؤتمر الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة الذى تنظمه كلية التربية الرياضية يأتى فى إطار دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور مجدى وكوك، أن إجمالى الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بلغ أكثر من 60 بحثا، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأضاف نائب رئيس المؤتمر، أنه تم تقسيم هذه الأبحاث إلى 3 محاور رئيسية وهى : الرياضة المدرسية، والتدريب الرياضى، والادارة الرياضية والترويح.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر ، والدكتور مسعود غرابة المنسق العام للمؤتمر، والدكتور إيهاب البديوى مقرر المؤتمر.