وظيفة لكل مستفيد.. الخدمات العاجلة لأسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء تتواصل

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت الدولة تقديم خدماتها لأسر الشهداء والمصابين المدنيين بشمال سيناء، والتى كان آخرها توفير وظيفة لكل مستفيد من ذوى الشهداء ولمن أصيب.



وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه في إطار حرص رئيس الجمهورية واهتمامه بأبناء سيناء ورعايته لأسر الشهداء والمصابين، جارى استكمال توفير وظيفة لكل أسرة شهيد ومصاب، لافتا إلى أنه تم إعادة توقيع الكشف الطبي على 249 مصابًا من المرشحين لوظائف أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء ، وذلك في المدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش، بحضور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية أسر الشهداء والمصابين.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن اللجنة الطبية التى قامت بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، برئاسة الدكتور أيمن محمد الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، وعضوية كلا من الدكتور سليمان عرادة، الدكتور فتحي عبد الوهاب، والإداريين محمود محمد العفيفي وأمير عبد الله أحمد.



وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المصابين المرشحين لوظائف تابعة لأسر الشهداء والمصابين لتقرير مدى الصلاحية للوظيفة المرشح لها، مشيرًا إلى تجميع كل رغبات المصابين حتى يتم تسكينهم بالوظائف المناسبة لهم طبقا لطبيعة الإصابة.



وأكد أن ملف أسر الشهداء والمصابين يلقى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أصدر توجيهاته بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة، وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها، حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات في الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التي تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية.



وأعلن المحافظ أن قرارات التعيين تخص المرحلة الأولى من المتقدمين وعددهم 535 شخصًا، ، وأن هناك قرارات أخرى لتعيين أعداد أخرى من أسر الشهداء والمصابين .





اسر شهداء ومصابين مستفيدين من الخدمات



المستفيدين من الخدمات