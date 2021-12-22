وزيرة بريطانية: 129 شخصا محتجزون بالمستشفيات جراء إصاباتهم بـ "أوميكرون"

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أفادت وزيرة الرعاية البريطانية، جيليان كيجان، بأن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات جراء إصاباتهم بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يبلغ حاليا 129 شخصا.

وقالت كيجان في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اذاعته اليوم الأربعاء، إنه تم حتى الآن تسجيل 14 وفاة جراء هذا المتحور في بريطانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.