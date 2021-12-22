"نتسلق المواسير ونكسر النوافذ".. اعترافات عصابة سرقة الشقق فى الشروق

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت الشرطة عصابة تخصصت في سرقة الشقق في الشروق عن طريق التسلق على المواسير وكسر النوافذ وسرقة المجوهرات والأموال.

واعترف المتهمون بأنهم يرصدون الشقق التي لا يوجد بها أحد، ويتسللون إليها لسرقتها، حيث يسرقون المجوهرات والأموال وبعض الأجهزة الكهربائية وينقلوا المسروقات عبر سيارة ربع نقل.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (كمية من الملابس، خاتم ذهب من داخل مسكنه) بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ربع نقل" وتبين أن مالكها "مقيم بالقليوبية" وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخرين "لأحدهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وأحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأقر أحدهم بحيازة السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم المؤثم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب المشار إليه، وأقروا بارتكاب عدد (6) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم حبسه.