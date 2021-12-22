نائب محافظ قنا يشارك فى تكريم فرق مارثون ابتكار

قنا صابر سعيد

شارك حازم عمر نائب محافظ قنا فعاليات تكريم الفرق الفائزة بمارثون ابتكار الذى نظمة مركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال بالشراكة مع مراكز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق والدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

نقل حازم عمر تهنئة اللواء اشرف الداودى محافظ قنا للفرق الفائزة بمارثون ابتكار واعرب عن شكره لجامعة جنوب الوادى لتقديمها كافة سبل الدعم واحتضانها لمراكز ابداع مصر الرقمية، موضحا انه تم التنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة ومراكز ابداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى وشركة دندرة الإبداع و(CREATIVA) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دراسة الاحتياجات التدريبية للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل لمجابهة القضية السكانية, مؤكدا على أن مشروع " مراكز الإبداع الرقمية" مُبادرة ابداعية مُقدمة من الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويُعد حل مُبتكر للتصدى لأسباب البطالة لدى الشباب , من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال فى مكان واحد.

كما شارك عمر فى الجلسة الحوارية التى اقيمت تحت عنوان " تحديات الشباب بمجال ريادة الاعمال " موضحا ان الحكومة والقيادة السياسية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على نشر ثقافة الابداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الاعمال والباحثين بما يساهم تحقيق التحول الرقمى بالقطاع الصناعى، واكد على اهمية النظام وتنظيم الوقت والبحث عن برامج حديثة تساعد الفرد على التطوير، بجانب العمل على توطين الخبرات المكتسبة من مراكز الابداع من خلال استغلال ما تمتاز به المحافظة من صناعات تراثية وحرفية واستغلال المنصات التسويقية للتعاون بين المبرمجين واصحاب هذه الصناعات للتسويق لها داخل وخارج مصر .

وفى كلمته نقل الدكتور أحمد كمال تحيات الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى للفرق الفائزة بمارثون ابتكار، مؤكدا على اهتمام المركز التكنولوجى للاتصالات لتحقيق رؤية مصر 2030 والتى تعكس اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالشباب، وأن الجامعة تؤدى دور كبير فى ريادة الاعمال نظرا لأهميتها فى اقامت لمشروعات الخاصة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والذى تم من خلاله تقديم 10 الاف منحه لجامعة جنوب، كما تم تدريب 136 عضو هيئة تدريس و6000 طالب فى مجال ريادة الأعمال، وحاليا تم تخريج 200 طالب ممن حصلو على شهادات ريادة الأعمال ضمن مشروع مسار, كما تقوم الجامعة حاليا باقامت مشروع حاضنات الاعمال والذى بدء بكلية الزراعة وسيتم تعميمه على باقى كليات الجامعة.

وفى نهاية الاحتفال شارك نائب المحافظ فى تكريم الفرق الفائزة بمارثون ابتكار وتم تسليم مبلغ 40 الف جنيه لكل فريق من الفرق الثلاثة الفائزة وهم " فريق نبته وفريق ابنك وفريق تكنو سكول " تشجيعا لهم لبذل مزيد من الابداع والابتكار.