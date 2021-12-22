اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: انجازات غير مسبوقة فى التصنيف الدولى والتحول الرقمى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:07 م
نائب رئيس جامعة طنطا: انجازات غير مسبوقة فى التصنيف الدولى والتحول الرقمى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، تحقيق الجامعة لانجازات غير مسبوقة فى التصنيف الدولى والتحول الرقمى لدعم خطة التنمية المستدامة.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى الرابع تحت عنوان : الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة ، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين والدكتور حمدي شعبان.
 
أوضح  عكاشة ان جامعة طنطا تواكب الإنجازات الكبرى فى عهد الرئيس السيسى ، مؤكدًا احتضان الابتكارات فى المجال الرياضى ودعم ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعة، مشيدا بمحاور المؤتمر  والتى تدور حول الابتكار الاستراتيجى فى الرياضة المدرسية والابتكار والتميز فى مواجهة التحديات التعليمية، واستخدام تطبيقات تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعى فى علوم الرياضة.
 
يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة كبيرة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الرياضي، والمجالات المرتبطة بعلوم الرياضة، من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

جامعة طنطا

نائب رئيس جامعة طنطا

التحول الرقمي

تصنيف جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة