نائب رئيس جامعة طنطا: انجازات غير مسبوقة فى التصنيف الدولى والتحول الرقمى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، تحقيق الجامعة لانجازات غير مسبوقة فى التصنيف الدولى والتحول الرقمى لدعم خطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى الرابع تحت عنوان : الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة ، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين والدكتور حمدي شعبان.

أوضح عكاشة ان جامعة طنطا تواكب الإنجازات الكبرى فى عهد الرئيس السيسى ، مؤكدًا احتضان الابتكارات فى المجال الرياضى ودعم ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعة، مشيدا بمحاور المؤتمر والتى تدور حول الابتكار الاستراتيجى فى الرياضة المدرسية والابتكار والتميز فى مواجهة التحديات التعليمية، واستخدام تطبيقات تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعى فى علوم الرياضة.

يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة كبيرة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الرياضي، والمجالات المرتبطة بعلوم الرياضة، من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.