اليوم السابع
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ميدان الكوربة فى مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:57 م
ميدان الكوربة فى مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس.. صور أكبر شجرة للكريسماس فى الكوربة
كتب سيد الخلفاوى

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زينت شجرة عيد الميلاد منطقة الكوربة بمصر الجديدة، شرق القاهرة، إهداء من إحدى الجمعيات الأهلية بمصر الجديدة، حيث شارك السكان فى تزيين العمارات بمناسبة أعياد الميلاد، كما شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سكان المنطقة أثناء تزين الشوارع والتهنئة بأعياد الميلاد، كما التقطوا صورا تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.
 
 
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة استعدادا لعيد الميلاد، وخاصة بجانب الكنائس، كذلك رفع درجة الاستعداد لاحتفالات الكريسماس.
 
وتشهد ميادين القاهرة عادة فى رأس السنة الميلادية تزيين للميادين والشوارع للمشاركة في احتفالات رٱس السنة، وهو ما تم فى العام المنقضي.
 
الكريسماس
الكريسماس

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

ميدان الكوربة بمصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس
ميدان الكوربة بمصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس

ميدان الكوربة في مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس
ميدان الكوربة في مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس

ميدان الكوربة في يتزين بأكبر شجرة للكريسماس
ميدان الكوربة في يتزين بأكبر شجرة للكريسماس

 


ميدان الكوربة

الكريسماس

مصر الجديدة

عيد الميلاد

رأس السنة

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