مياه الفيوم : الإنتهاء من تدريب مشرفى الأنشطة بـ 75 مدرسة

الفيوم رباب الجالي

انتهت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم من تدريب مشرفي ومنسقى الأنشطة التوعوية بعدد 75 مدرسة بإدارتى شرق وغرب الفيوم التعليمية ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والممول من منظمة اليونيسف بناءا على تعليمات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه أكد محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة أن التدريب كان يهدف للتعريف بمبادرة صحتهم مستقبلهم بجانب التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها لتوعية المنسقين ومشرفى الأنشطة بجانب مراجعة رسائل المشروع الخمسة ( ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتغذية الصحية السليمة والنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة) وتفعيل ذلك بالإذاعة المدرسية فى طابور الصباح وتنفيذ برامج توعوية للتلاميذ داخل الفصول من ورش رسم وتلوين ومسابقات وندوات وقصص تتعلق بتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي المائى والبيئ والصحى.

وأكد الدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لمنظمة اليونيسف أن العمل داخل مدارس الفيوم تم البدء منذ عام 2018 ومستمرين حتى الآن نتيجة المجهودات المبذولة من جانب إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والتربية والتعليم وأن هناك تفاهم وتناغم من أجل تنفيذ أنشطة ورسائل المشروع على أكمل وجه مما جعلنا كمنظمه دولية الاستمرارية ومواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمادى لمواصلة النجاح وتنفيذ أنشطة المشروع من خلال التلاميذ بتوفير أدوات وخامات مكتبية يتم استخدامها فى مجلات الحائط والملصقات واللوحات الإرشادية والمجسمات الفنية التى تضمن وصول المعلومه للتلاميذ من خلال التطبيق والممارسة فى رسم أو كتابة ما تعلمه وما اكتسبه من سلوكيات إيجابية.