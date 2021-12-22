اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موعد عودة المياه لـ14 منطقة بالقاهرة بعد إنهاء أعمال الإصلاحات.. إنفوجراف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:15 م
موعد عودة المياه لـ14 منطقة بالقاهرة بعد إنهاء أعمال الإصلاحات.. إنفوجراف انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شركة مياه القاهرة، عودة المياه لعدد 14 منطقة بالمحافظة، والتى تم قطعها اليوم بسبب أعمال الإصلاح والصيانة، لافتة إلى أنه سيتم عودة ضخ المياه لهذه المناطق في العاشرة من مساء اليوم.
 
d45fb8d8-44d7-4a70-ab04-e9998d6e7659
 
كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف (التابعة مدينة نصر) – الامداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد (بشارع مسطرد القديم).

انقطاع المياه

شركات المياه

محافظه القاهره

شركه مياه القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة