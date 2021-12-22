مهرجان الكرازة المرقسية يمنح شهادة الإيزو لإيبارشية سوهاج

كتب: محمد الأحمدى

منح مهرجان الكرازة المرقسية إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة شهادة الأيزو لعام 2020، حيث سلم الأنبا موسى أسقف الشباب والمقرر العام للمهرجان شهادة الأيزو ودرع المهرجان للقمص يوسف فرنسيس منسق إيبارشية سوهاج نائبًا عن نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية.

وجاء ذلك خلال حفل إعلان نتيجة المهرجان لعام 2021 الذى أقيم بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأسبوع الماضى، والذى حضره عدد من أحبار الكنيسة ومنسقى المهرجان من عدة إيبارشيات.

جاءت فكرة مهرجان الكرازة للكنيسة الأرثوذكسية فى عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" والهدف منه تنمية مهارات أبناء كلكنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق في العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهرة الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أنه فى السنوات الأخيرة توسع خدمة مهرجان الكرازة ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر ، وبدأ التنافس من جميع إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.

ويمثل كل كنيسة مجموعة من الشباب والفتيات تم اختيارهم بعد خضوعهم للتدريب لفترة فى النشاط الذى يشارك به فى مهرجان الكرازة.



جان من منح شهادة الإيزو



شهادة الإيزو