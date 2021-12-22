اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة بالأقصر.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:52 ص
مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة بالأقصر.. صور مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، عدد من معاهد إدارة القرنة الأزهرية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، واطمئن على سير الدراسة وانتظامها وفق خطة المناهج.

وشدد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، خلال جولاته بمعاهد القرنة، على ضرورة التواصل والاستماع إلى الطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم، وبحث ما يستجد لرفع مستوى التعليم الأزهري.

كما استمع " صديق" إلى بعض المواهب فى الإنشاد الديني الفردى والجماعي وكذلك بعض الأصوات الندية فى تلاوة وقراءة القرآن الكريم ، وأشاد بالمستوى المتميز الذي أظهره الطالبات خلال النقاشات العلمية، وقد رافقه أثناء الزيارة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما قام الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية، بتكليف عدد من خريجات الأزهر للقيام بمهمة العمل الدعوي تحت مسمى ( واعظات ) يعملن تحت مظلة مجمع البحوث الإسلامية، ويتواجدن فى كل الأماكن والمحافل ويخاطبن بنات جنسهن وكل مريد للعلم والتفقه فى الدين، وقد نجحت جهودهن في الحفاظ على تماسك الأسر الأقصرية ودعم حقوق المرأة والطفل بالشرع والقانون، ويشرف على نشاطهن الدعوي فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد قالت الداعية سمر محمد حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه لا يقل دور واعظات الأقصر في توعية السيدات والفتيات أهمية عن دور أهل الوعظ من الرجال، وذلك في الكثير من القضايا المهمة، حيث يقمن بزيارات منزلية وندوات بالمدارس ولقاءات مباشرة مع النساء بالدواوين لتعريفهن بأمور الدين والدنيا، ويشاركن في تثقيف المرأة الأقصرية لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار الأسرة الأقصرية وزوال سعادتها، وأنهن حصلن على دورات اتسمت بالمنهجية من خلال دراسة الموضوعات الفقهية والأحوال الشخصية التى جعلتهن ملمات بقضايا المجتمع بمنهج وسطي لا يتعصب لمذهب معين، ويلجأن فى بعض الفتاوى إلى الآراء المرجّحة فى بعض الحالات، ويكون الغرض منها الحفاظ على الأسرة وإعمال الصالح للفرد والمجتمع ،وهناك برامج توعية إلكترونية عبر الوسائل الحديثة والسوشيال ميديا لتنوير المرأة المصرية عامة يتولاها الواعظات ويحققن فيها نتائج إيجابية ملموسة .

مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يتفقد معاهد القرنة
مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يتفقد معاهد القرنة

 

مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة
مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة

 


الاقصر

الازهر الشريف

اخبار اليوم

معاهد القرنة الازهرية

اخبار الاقصر

دعم طلبة الازهر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار النسخة الـ94 .. فى 10 فئات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:06 ص

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة .. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:52 ص

تعليم الأقصر تواصل حملات التوعية الصحية للطلاب فى 30 مدرسة .. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:36 ص

مهرجان التحطيب يعود للأقصر بدورته الـ11 غدا بعد توقفه عامين

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:00 ص

وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من ترميمات قرية حسن فتحى التراثية.. غدًا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:00 ص

صعود جامعة سوهاج لنهائى بطولة الأقصر للجامعات فى الكرة الخماسية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة