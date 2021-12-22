مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يشيد بمستوى طالبات معاهد القرنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، عدد من معاهد إدارة القرنة الأزهرية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، واطمئن على سير الدراسة وانتظامها وفق خطة المناهج.

وشدد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، خلال جولاته بمعاهد القرنة، على ضرورة التواصل والاستماع إلى الطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم، وبحث ما يستجد لرفع مستوى التعليم الأزهري.

كما استمع " صديق" إلى بعض المواهب فى الإنشاد الديني الفردى والجماعي وكذلك بعض الأصوات الندية فى تلاوة وقراءة القرآن الكريم ، وأشاد بالمستوى المتميز الذي أظهره الطالبات خلال النقاشات العلمية، وقد رافقه أثناء الزيارة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما قام الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية، بتكليف عدد من خريجات الأزهر للقيام بمهمة العمل الدعوي تحت مسمى ( واعظات ) يعملن تحت مظلة مجمع البحوث الإسلامية، ويتواجدن فى كل الأماكن والمحافل ويخاطبن بنات جنسهن وكل مريد للعلم والتفقه فى الدين، وقد نجحت جهودهن في الحفاظ على تماسك الأسر الأقصرية ودعم حقوق المرأة والطفل بالشرع والقانون، ويشرف على نشاطهن الدعوي فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد قالت الداعية سمر محمد حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه لا يقل دور واعظات الأقصر في توعية السيدات والفتيات أهمية عن دور أهل الوعظ من الرجال، وذلك في الكثير من القضايا المهمة، حيث يقمن بزيارات منزلية وندوات بالمدارس ولقاءات مباشرة مع النساء بالدواوين لتعريفهن بأمور الدين والدنيا، ويشاركن في تثقيف المرأة الأقصرية لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار الأسرة الأقصرية وزوال سعادتها، وأنهن حصلن على دورات اتسمت بالمنهجية من خلال دراسة الموضوعات الفقهية والأحوال الشخصية التى جعلتهن ملمات بقضايا المجتمع بمنهج وسطي لا يتعصب لمذهب معين، ويلجأن فى بعض الفتاوى إلى الآراء المرجّحة فى بعض الحالات، ويكون الغرض منها الحفاظ على الأسرة وإعمال الصالح للفرد والمجتمع ،وهناك برامج توعية إلكترونية عبر الوسائل الحديثة والسوشيال ميديا لتنوير المرأة المصرية عامة يتولاها الواعظات ويحققن فيها نتائج إيجابية ملموسة .



مدير الرعاية الإجتماعية بالأزهر يتفقد معاهد القرنة