محافظ بورسعيد يهنىء أبناء المحافظة بالذكرى الـ 65 لعيد النصر

بورسعيد - محمد عزام

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 65 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وأكد "المحافظ" على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد دائمٱ تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصين.