محافظ بورسعيد : الإنتهاء من 70% من إنشاء طريق "بحرى ترعة السلام".. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، وذلك تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد، لافتا إلى استمرار العمل فى إنشاء طريق "بحرى ترعة السلام"الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو ومستشفى 30 يونيو بجنوب بورسعيد، بطول 3 كيلو ونصف لتسهيل الحركة إلى قرى الجنوب، و التيسير على المواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد لأعمال إنشاء الطريق الجديد، رافقه خلالها الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئولى مديرية الطرق والنقل والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال إنشاء الطريق، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة استكمال الطريق فى أقرب وقت، مؤكدا أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطريق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكى، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.