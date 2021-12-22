محافظ الغريبة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن

الغربية مصطفى عادل

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حركة تنقلات محدودة في قيادات الوحدات المحلية.

وشمل القرار نقل علاء عطية النمر من نائب رئيس مدينة المحلة إلى رئيس حي أول المحلة، ممدوح صبحي النجار من رئيس حي أول المحلة إلى رئيس مركز ومدينة قطور، وليد سعد داوود من نائب رئيس حي أول المحلة إلى نائب رئيس مركز ومدينة قطور، تامر محمد شواره من رئيس الوحدة المحلية بميت حبيش إلى نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، كما تم نقل عبد الشافي كامل من رئيس مدينة قطور إلى موقعة القديم كمدير للشئون القانونية.