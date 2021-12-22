محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات النقل للفصل الدراسى الاول.. اعرف التفاصيل

كما اعتمد المحافظ جدول امتحانات اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية العامة والمهنية "، والتي المقرر لها أن تبدأ يوم 29 يناير وتنتهي يوم 3 فبراير القادم.

ووجه محافظ الدقهلية المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقائية من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه "مختار" بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالاجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وذلك بتوفير الجو الملائم لهم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد طلاب النقل للمرحلة الابتدائية هم 424 ألف و787 طالب وطالبه وذلك في عدد 1,369 لجنة سير امتحان ، وعدد طلاب النقل للمرحلة الإعدادية 242 ألف و490 طالب وطالبة وذلك في عدد 847 لجنة ، وعدد طلاب النقل للمرحلة الثانوية العامة والفنية 99 الف طالب وطالبة وذلك في عدد 226 لجنة ، بينما إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة والمهنية 12 ألف طالب وطالبة وذلك في عدد 649 لجنة سير امتحان.

كما قال بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.