اليوم السابع
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محافظ البحيرة يعتمد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/2022

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:51 م
محافظ البحيرة يعتمد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/2022 اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة مواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021/2022، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم السبت 15 يناير 2022 وتنتهى يوم الخميس 3 فبراير 2022 .

وأوضح يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الإمتحانات حيث تبدأ الامتحانات كالتالى :-

- الصف الرابع الابتدائى يوم السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير

- الصفين الخامس والسادس الإبتدائي، يوم السبت 22 يناير حتى الثلاثاء 25 يناير .

- وتبدأ إمتحانات النقل للصف الأول الإعدادى العام ، من يوم السبت 15 يناير وحتى الثلاثاء 25 يناير .

- الصف الثانى الإعدادى العام ، من يوم الاحد 16 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير .

- الصف الأول الإعدادى "المهني"، من يوم السبت 15 يناير وحتى الثلاثاء 25 يناير .

- الصف الثانى الإعدادى المهنى، من يوم الاحد 16 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير .

- الصف الأول الثانوى "فني"، السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير .

- إمتحانات الصف الثانى الثانوى "فني"، من الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير .

- امتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوى "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير .

- امتحانات الصفوف الثانى والرابع الثانوى "فني" نظام الخمس سنوات، الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير .

- امتحانات الصف الاول الثانوى العام ، من السبت 22 يناير وحتى الاربعاء 2 فبراير .

- امتحانات الصف الثانى الثانوى العام ، من الاحد 23 يناير وحتى الخميس 3 فبراير .

- الإعدادية العامة، من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير .

- الإعدادية "المهنية"، من الأحد 30 يناير وحتى الخميس 3 فبراير

- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير .

- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 29 يناير وحتى الأربعاء 2 فبراير.

ووجه اللواء المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الإمتحانات حرصاً على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

 

 


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مواعيد إمتحانات

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امتحانات

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