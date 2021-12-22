محافظ أسوان يتفقد الطرق والشوارع والمناطق السكنية إستعداداً لأعياد الميلاد ‎‎

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى جولة ميدانية شملت العديد من الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق السكنية الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد المجيد.

وخلال الجولة التى رافقه فيها القيادات التنفيذية شدد المحافظ على الجودة والإستدامة فى تنفيذ الأعمال الجارية لضمان الإستمرارية فى المنجزات التى تشهدها مدينة أسوان خلال الفترة الحالية لتصبح جاهزة لإستقبال السائحين والزائرين، مع إستكمال تحسين مستوى الطرق والشوارع والميادين لتشمل المناطق الداخلية تدريجياً، موجهاً إلى رفع التراكمات من القمامة والمخلفات، مع جرد الأتربة والرمال، بجانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى إزالة أى تعليقات أو شعارات تشوه الأسوار والجداريات، فضلاً عن إزالة الهيش ودعم جانبى الطرق بالأشجار والنخيل وزهور الزينة.

وأكد اللواء أشرف عطية على الإهتمام برفع كفاءة أعمدة الإنارة ودهانها، مع تعليق 100 يافطة مضاءة تبرز المعالم السياحية والأثرية بدعم من جامعة أسوان، علاوة على إستكمال أعمال الرصف وتطوير الطرق وتلميع الطبقة الأخيرة، مع تنفيذ أعمال التخطيط ودهان البلدورات والواجهات.

وأثناء زيارته لقرية غرب سهيل السياحية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والتشجير قام محافظ أسوان بتلبية دعوة أحد الأسر بإستضافته، كما أستمع أشرف عطية لمطالبهم ووجه المسئولين إلى الإستجابة لها، وعقب ذلك تفقد المحافظ بعض الطرق بشرق المدينة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف والتشجير حيث كلف بالإسراع فى تنفيذ الأعمال المتبقية قبل أعياد الكريسماس .



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