ماذا قال تقرير الأدلة الجنائية عن الأسلحة المستخدمة فى اغتيال الشهيد مبروك

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون المحكوم عليهم من عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة منهم، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

وتناولت حيثيات القضية تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وجاء في التقرير..



ـ أنه بمعاينة السيارة رقم "ب هـ ب 413"، تبين تهشم زجاجها، ووجود آثار ثقوب بها ناتجة عن اختراق ومرور أجسام صلبة سريعة الحركة كمقذوفات نارية أطلقت من خارج السيارة إلى داخلها.

ـ أن آثار الدماء المرفوعة من السيارة تخص المجني عليه محمد مبروك السيد خطاب.

ـ أنه بإجراء عملية المقارنة الميكروسكوبية تبين أن الأظرف الفارغة المرفوعة من محل الحادث أطلقت من سلاحَيْن نارييْن.

ـ أن الأجزاء النحاسية التي عثر عليها بالسيارة تمثل الغلاف الخارجي لمقذوف ناري.

ـ أن القطعة المعدنية المرفوعة من السيارة تمثل قلب صلب لمقذوف خاص بطلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62× 39 مم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.