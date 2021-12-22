فيتنام تصدر جواز سفر رقمى خاص بالمحصنين ضد فيروس كورونا

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قررت فيتنام إصدار جواز سفر رقمي خاص بها للمحصنين ضد فيروس كورونا المستجد سيحمل التفاصيل الشخصية والمعلومات الخاصة بالتطعيم لحامله.



وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان، وفقًا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية اليوم الأربعاء أن جواز السفر الخاص بالتطعيم سيشمل اسم حامله وتاريخ ميلاده وجنسيته والمرض الذي تم التطعيم ضده وعدد جرعات اللقاح وتواريخ التطعيم ونوع اللقاح.



وأشارت إلى أن المعلومات التي يقدمها جواز السفر تتوافق مع وثائق منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.



وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية قد أعلنت قبول جوازات سفر اللقاح من 78 دولة ومنطقة، كما قبلت أستراليا وبيلاروسيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جواز سفر اللقاح الخاص بفيتنام، بينما هو قيد الدراسة في دول أخرى.