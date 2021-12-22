غضب من جونسون بسبب اتفاق تجارى مع استراليا.. وتقرير: يكبد لندن 94 مليون خسائر

كتبت: نهال أبو السعود

ستؤدى الصفقة التجارية التى عقدها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أستراليا إلى إلحاق الضرر بقطاعي الزراعة والغذاء في المملكة المتحدة بمئات الملايين من الجنيهات الأسترلينية، وفقًا لتقييم الأثر الذي أجرته الحكومة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، كشفت وثيقة وزارة التجارة الدولية (DIT) أن الزراعة والغابات وصيد الأسماك في بريطانيا ستعاني من خسارة قدرها 94 مليون جنيه إسترليني من اتفاقية التجارة الحرة، وتتوقع الحكومة أيضًا أن تصل قيمة قطاع الأغذية شبه المصنعة إلى 225 مليون جنيه إسترليني، معترفة بأنه مجال آخر يُتوقع "انكماشه" نتيجة زيادة المنافسة.

وقال حزب العمال، إن الوزراء "فشلوا في الوقوف" من أجل المصالح البريطانية، في حين زعم ​​الديموقراطيون الليبراليون أن المزارعين وآخرين "يباعون عبر النهر" بسبب الاتفاق الموقع مع أستراليا الأسبوع الماضي.

وقال تيم فارون، المتحدث باسم البيئة في حزب العمال: "تقييم الأثر هذا يثبت ما يخشاه الكثيرون هو ضربة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لقطاعي الزراعة وصيد الأسماك لدينا والتي ستضرب المجتمعات الريفية بشدة"، وأضاف: "لقد باع بوريس جونسون مزارعين أسفل النهر لتحقيق ربح سريع في صفقة تجارية مضللة مع أستراليا".

وذكرت الوثيقة أن الضربة الاقتصادية لشركات الأغذية الزراعية في بريطانيا ستكون مدفوعة بالمنافسة المتزايدة على الواردات في لحوم البقر والأغنام من أستراليا.

على جانب آخر، أصرت وزارة التجارة على أن اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة ستعطي دفعة للاقتصاد بشكل عام، وقال متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة: "من المتوقع أن تؤدى الصفقة إلى زيادة التجارة مع أستراليا بنسبة 53 في المائة، وتعزيز الاقتصاد بمقدار 2.3 مليار جنيه إسترليني وإضافة 900 مليون جنيه إسترليني إلى أجور الأسر كل عام على المدى الطويل".

وأضاف: "وستلعب أيضًا دورًا مهمًا في رفع مستوى المملكة المتحدة، وتقديم فوائد للبلدات والمدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد".