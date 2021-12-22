اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:28 م
أكرم القصاص
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طقس مشمس فى مدينة بورفؤاد وانتظام حركة المعديات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:47 م
طقس مشمس فى مدينة بورفؤاد وانتظام حركة المعديات طقس مشمس
بورسعيد محمد فرج

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تشهد مدينة بورفؤاد طقس مشمس وبارد وسط سماء صافية، فضلاً عن انتظام حركة المعديات على مدار اليوم لنقل المواطنين من وإلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وسط استقرار الأحوال الجوية دون وجود للشبورة بالمجرى الملاحى أو سقوط أمطار أو نشاط حركة الرياح.



ورصد اليوم السابع طقسا مشمسا مصحوباً بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فضلاً عن انتظام حركة المعديات التى تعمل پانتظام لنقل المواطنين بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد رغم تقلبات حالة الطقس السىء، تزامناً سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.
 

 

المعديات تعمل پإنتظام لنقل المواطنين بين مدينتى بورسعيد بورفؤاد
المعديات تعمل پإنتظام لنقل المواطنين بين مدينتى بورسعيد بورفؤاد

 

انتظام حركة المعديات بين مدينتى بورسعيد بورفؤاد
انتظام حركة المعديات بين مدينتى بورسعيد بورفؤاد

 

 

طقس مشمس فى مدينة بورفؤاد
طقس مشمس فى مدينة بورفؤاد

 


 


 


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طقس مشمس فى بورفؤاد

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