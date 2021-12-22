ضبط مركز غير مرخص لترويج الشهادات الدراسية المزورة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية ضبط مركز بدون ترخيص بالبحيرة لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة وإعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وإنتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية ، وتمكنت من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المذكورة وضبطها ، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لأحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز) ، وكذا (هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية) ، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو المشار إليه ، وقيامه بإنشاء قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالإستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الإستوديو المشار إليه ، وأمكن ضبط المذكور ، وبتفتيش مكونات إستوديو الصوت فى حضوره تم ضبط ( هارد ديسك محمل عليه "برامج تسجيل صوتية تستخدم فى تسجيل الصوت وفلترته وهى مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات – مجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو – كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو – مايك يستخدم فى أعمال التسجل الصوتى داخل الإستوديو- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو – هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع "اليوتيوب" ومحمل عليها أغانى وكليبات من إنتاج الإستوديو المشار إليه) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الإستوديو المشار إليه وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.