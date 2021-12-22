ضبط عامل بعد تعديه على صديقه بسبب خلافات الجيرة فى منشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدى على آخر محدثاً إصابته بمنشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .

وعقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علـى النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.