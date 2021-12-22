اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز استولى على البطاقات التموينية من المواطنين فى الزيتون

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:17 م
ضبط صاحب مخبز استولى على البطاقات التموينية من المواطنين فى الزيتون متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مسئول عن مخبز بلدى بالزيتون، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى "كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة")، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على (عدد 33 بطاقة تموينية).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

جريمة سرقة

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بطاقات التموين

حملة امنية

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