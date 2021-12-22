ضبط دنماركية متهمة بغسيل أموال قيمتها 4.5 مليار دولار

كتبت هناء أبو العز

اتهمت الشرطة الدنماركية امرأة تبلغ من العمر 49 سنة، فى قضية غسيل أموال تقدر بـ 30 مليار كرونة دنماركية بما يعادل (4.55 مليار دولار)، وتم كشفها من خلال التحقيقات التى تتم فى فرع Danske Bank فى إستونيا.

وقال المدعي العام الدنماركى فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة يورو نيوز، إن المواطنة الدنمركية تربطها صلات بروسيا تخضع حاليا للاستجواب الأولي في محكمة مدينة كوبنهاجن، حيث ستقرر ما إذا كانت ستودع رهن الحبس الاحتياطى.

وقال المدعي العام إن المرأة سلمت إلى الدنمارك من بريطانيا حيث كانت محتجزة هناك.

ولفتت القضية، التى اتُهم فيها شخصان آخران، انتباه السلطات خلال تحقيق فى واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال فى العالم فى بنك Danske ، أكبر بنك في الدنمارك، وذلك بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في المعاملات المشبوهة عبر فرعها في إستونيا من 2007 إلى 2015.

كما وُضعت امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في مايو في محكمة مدينة كوبنهاجن في نفس القضية.

المتهمون الثلاثة متورطون بغسل الأموال من خلال عدة شراكات محدودة ، وكلها لديها حسابات مصرفية في فرع Danske الإستونى المغلق الآن بين مارس 2008 ومارس 2016.