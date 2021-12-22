صاحب مخبز فى القاهرة يعترف: أستولى على نقاط الخبز لتكوين ثروات مالية

كتب محمود عبد الراضي

لجأ مسئول مخبز بلدي في القاهرة للاستيلاء على البطاقات التموينية من المواطنين لتكوين ثروات مالية، حيث اعترف المتهم بالاستيلاء على نقاط الخبز المدعم مستخدمًا ماكينة الصرف، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى "كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة" ) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على (عدد 33 بطاقة تموينية) واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم حبسه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".