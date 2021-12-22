شاهد.. مشروع الطاقة الشمسية.. السد العالى الجديد فى أسوان × 8 صور

أسوان - عبد الله صلاح

"أرض النور".. هكذا أصبحت محافظة أسوان بعد أن حققت إنجازاً جديداً فى مشروعات الطاقة، بعد بناء السد العالى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جاء إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى منطقة بنبان ليكون بمثابة "سد عالى جديد"

والسد العالى الجديد كما يطلق عليه المسئولون هو مشروع يعمل على إنتاج طاقة تعادل طاقة السد العالى فى توليد الكهرباء ، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى صحراء جنوب مصر.

ووجه أهالى محافظة أسوان، شكرهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على ما حققه من إنجازات متمثلة فى هذا المشروع الضخم، والذى وصفوه امتداد لأمجاد وإنجازات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مشروع الطاقة الشمسية يستهدف إنتاج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى من الطاقة والذى يبلغ 2100 ميجا وات، مضيفاً أنه تم دخول 1465 ميجا وات مؤخراً إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى".