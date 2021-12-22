اليوم السابع
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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو من مخدر البودر وأسلحة بيضاء فى مدينة نصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:28 م
سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو من مخدر البودر وأسلحة بيضاء فى مدينة نصر حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على ثلاثة أشخاص بمدينة نصر بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمول) .

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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