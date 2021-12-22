رفع 5 آلاف طن تراكمات قمامة وناتج تطهير ومخلفات الهدم بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مع نواب ومساعدي رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية الحملات المكبرة التي تتم بالمدينة والقري بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية لرفع كافة التراكمات المتواجدة بالطرق ومحطات المناولة الخاصة بجمع القمامة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع كافة المخلفات والتراكمات وتجمعات القمامة المتواجدة علي الطرق بالمدن والقري لإظهار المنظر الجمالي والحضاري لها وتوفير البيئة الصحيه النظيفة للمواطنين .

وأكد على رفع ما يقرب من حوالي 5000 طن من تراكمات قمامة وناتج تطهير ومخلفات الهدم بنطاق المركز والمدينة خلال 10أيام متواصلة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية والتي تم دعمها لمركز أشمون بتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرفع كافة التراكمات المتواجدة بالمركز والمدينة ، ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات .

وأشار سرور علي أن العمل جاري علي قدم وساق لرفع كافة التراكمات ، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن حملات النظافة المكثفة بجميع القرى سواءً بالطرق الرئيسية أوالفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قري مركز أشمون وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز أشمون والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض المعدية ،وحفاظا علي المنظر الجمالي والحضاري للمدينة والقري،والوسعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .