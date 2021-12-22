اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:23 ص
أكرم القصاص
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رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مجالات التعاون

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:00 ص
رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مجالات التعاون البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية
ا ش ا

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مواصلة لجلسات التشاور التي تقوم بها الحكومة التونسية مع المؤسسات الدولية المانحة تشاورت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية السيدة أوديل رونو باسو Odile Renaud-Basso. 

وحضر هذا اللقاء وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي وكاتبة الدولة المكلفة بالاستثمار عائدة حمدي،  ونائبة محافظ البنك المركزي نادية قمحة، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة. 

ومثل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الممكنة بين بلادنا والبنك الأوروبي للإعادة الاعمار والتنمية وضرورة تطويره حتى يعود بالنفع على الطرفين. 

من جهتها أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أولويات عمل البنك في الفترة القادمة تتمحور حول التغير المناخي والطاقة والإسكان والرقمنة، وأضافت بأن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرصا واعدة للتعاون والشراكة. 

 


تونس

البنك الاوروبى

الحكومة التونسية

اعادة الاعمال والتنمية فى تونس

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