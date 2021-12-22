اليوم السابع
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حياة كريمة: المرحلة الأولى من المبادرة أوشكت على الانتهاء بجميع محافظات الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:47 م
حياة كريمة: المرحلة الأولى من المبادرة أوشكت على الانتهاء بجميع محافظات الصعيد مشروعات حياة كريمة في الصعيد
ماجد تمراز

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قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنه آن الأوان لضبط الميزان، وألا تَنصب التنمية في مناطق وتُهمل مناطق أخرى، مشيراً إلى أن الصعيد كان مهمشاً، والآن أصبح موجود بقوة، على مستوى المشروعات التنموية، وهناك كم مشروعات ضخم يتم إنشاءها في الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة أسبوع كامل يوجه بالتنمية في رقعة كبيرة من مصر وهي الصعيد، ونتحدث اليوم عن حياة كريمة التي لن تنجح إلا بذراع التنمية وليشعر المواطن أن كل شيء متوفر له، والرئيس أكد اليوم على أن التنمية في الصعيد أصبحت واقع ومن أولويات الدولة".

وقال: "المرحلة الأولى من حياة كريمة أوشكت على الانتهاء في كل محافظات الصعيد، كل المحافظات شهدت مشروعات حياة كريمة في مرحلتها الأولى ودخلت أيضاً في المرحلة الثانية، نوفر كل الخدمات في القرى التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، نوفر شهر عقاري مطور وخط خدمات تموينية ومركز للخدمات الحكومية، فضلاً عن المنشآت الصحية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى تطوير البُنى التحتية".


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صعيد مصر

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