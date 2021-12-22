اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:15 ص
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حياة كريمة.. أهم مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج فى 9 معلومات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:00 ص
حياة كريمة.. أهم مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج فى 9 معلومات محطة صرف صحى
سوهاج - محمود مقبول

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مشروعات مياه الشرب والصرف واحدة من أهم الدعائم والركائز الأساسية التى تنفذها الدولة على مستوى محافظات الجمهورية بصفة عامة وفى محافظة سوهاج بصفة خاصة، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة.

هذا وقد شهد عام 2021 تقدما غير مسبوق فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بمبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه تقريبا.. اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن مشروعات الصرف ومياه الشرب المنفذة حتى الآن وكذلك والجارى تنفيذها بسوهاج تعرف عليها:

1 - الانتهاء من مشروع صرف صحى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز والذى يستفيد منه 57 ألف نسمة، ويضم 4 محطات رفع صرف صحى بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه.

2 - شبكة الإنحدار بذات المشروع  بطول 56135 مترا بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه.

3 - مزرعة صرف صحى بذات المشروع على مساحة 228 فدانا بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

4 - مشروعات صرف صحي قرى الغريزات والبطاخ والوقدة بمركز المراغة والذى يستفيد منها 58 ألف مواطن ويشمل شبكات انحدار بأطوال 71456 متر بتكلفة 208.1 مليون جنيه وثلاث محطات رفع بتكلفة 26.4 مليون جنيه.

5 - محطة معالجة صرف صحى تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم بتكلفة 94.6 مليون جنيه.

6 - الانتهاء من المرحلة الأولى مشروع صرف صحى ادفا والذى يستفيد منه 9 آلاف مواطن بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه ومشروعات صرف صحي قرى المزالوة والمحامدة البحرية ودمنو، والذى يشمل 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخط طرد بتكلفة تبلغ 145.6 مليون جنيه.

7 - تشغيل محطتي مياه الشرب المطورة رقم 3 و4 بقرية الحواويش بمركز أخميم والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 180 لترا لكل ثانية وتخدم قرية 23 ألف مواطن فى الحواويش والمنطقة الصناعية وحي الكوثر ومدينة أخميم وقراها بتكلفة تبلغ 14 مليون جنيه.

8 - تشغيل محطة مياه فاوجلى المدمجة والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ ألفى متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتغذي 12 ألف نسمة بقرية فاوجلى.

 9 - الانتهاء من تحويل محطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب يوم ومحطة معالجة صرف صحى الكولا التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب يوم من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بتكلفة تبلغ 283.5 مليون جنيه.


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