اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:06 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:01 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات حياة كريمة -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

الرعايه الصحيه

وزاره الصحه

حياه كريمه

التعليم العالى

وزاره التضامن

جائزه الشباب العربى

التموين

قصب السكر

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