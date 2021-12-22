حصاد الوزارات.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الرعاية الصحة: تكلفة المشروعات التنموية الصحية بالصعيد 21.9 مليار جنيه
الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
وزير التعليم العالى: إنشاء الجامعات خلال 7 سنوات يعادل ما تم إنجازه فى 70 عاما
"التضامن" تعلن دعم المشروعات متناهية الصغر بقرى حياة كريمة بـ80 مليون جنيه
التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين فى الخارج.. اعرف التفاصيل
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